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Bal Forro au Magmaa Magmaa Food Hall Nantes
mercredi 15 juillet 2026 · Magmaa Food Hall · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 19:30 –
Gratuit : oui Tout public
Mercredi 15 juillet 2026, soirée Forró à Magmaa, le Food Hall derrière le Palais de Justice de Nantes, sur l’île de Nantes. Initiation à 19h30. Bal à partir de 20h30. Restauration possible sur place. Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.
Magmaa Food Hall Île de Nantes Nantes 44200
https://www.helloasso.com/associations/brasil-no-pe
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