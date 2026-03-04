Bal Forro au Onedia, Onedia, Nantes

Bal Forro au Onedia Vendredi 6 mars, 20h00 Onedia Loire-Atlantique

Gratuit

Vendredi 6 mars 2026, soirée Forró au Onedia, sur l’Ile de Nantes, entre l’Elephant et la grue jaune.

Le Forró est une danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste.

Initiation à 20h. Bal à partir de 21h.

Restauration possible sur place.

Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.

Onedia 7 Rue René Siegfried Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Bal Forro au Onedia danse Brésil