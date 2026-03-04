Bal Forro au Onedia, Onedia, Nantes
Bal Forro au Onedia Vendredi 6 mars, 20h00 Onedia Loire-Atlantique
Gratuit
Vendredi 6 mars 2026, soirée Forró au Onedia, sur l’Ile de Nantes, entre l’Elephant et la grue jaune.
Le Forró est une danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste.
Initiation à 20h. Bal à partir de 21h.
Restauration possible sur place.
Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.
Onedia 7 Rue René Siegfried Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Bal Forro au Onedia danse Brésil