Bal Forro au Portevent Portevent Nantes
Bal Forro au Portevent Portevent Nantes vendredi 22 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-22 19:30 –
Gratuit : oui Tout public
Le Forró est une danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste.Vendredi 22 mai 2026, soirée Forró au Portevent, nouvelle scène de musiques trad’actuelles à proximité de l’arrêt de tram Michelet-Sciences sur la ligne 2.Initiation à 19h30. Bal à partir de 20h30.Bar sur place.
Portevent Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
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