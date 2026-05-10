Bal Forro au Portevent Portevent Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-22 19:30 –

Gratuit : oui Tout public

Le Forró est une danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste.Vendredi 22 mai 2026, soirée Forró au Portevent, nouvelle scène de musiques trad’actuelles à proximité de l’arrêt de tram Michelet-Sciences sur la ligne 2.Initiation à 19h30. Bal à partir de 20h30.Bar sur place.

Portevent Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

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