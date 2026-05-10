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Bal Forro au Portevent Portevent Nantes

Bal Forro au Portevent Portevent Nantes

Bal Forro au Portevent Portevent Nantes vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Portevent

Adresse : 1 bd Henry Orrion

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 19:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-22 19:30 –
Gratuit : oui  Tout public 

Le Forró est une danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste.Vendredi 22 mai 2026, soirée Forró au Portevent, nouvelle scène de musiques trad’actuelles à proximité de l’arrêt de tram Michelet-Sciences sur la ligne 2.Initiation à 19h30. Bal à partir de 20h30.Bar sur place.

Portevent Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
https://www.facebook.com/brasilnope44/?locale=fr_FR


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