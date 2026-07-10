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Bal Forro au Portevent Portevent Nantes
samedi 11 juillet 2026 · Portevent · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 20:00 –
Gratuit : oui Gratuit Gratuit Tout public
Samedi 11 juillet 2026, soirée Forró au Portevent, nouvelle scène de musiques trad’actuelles à proximité de l’arrêt de tram Michelet-Sciences sur la ligne 2.Le Forró est une danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste.Initiation à 20h. Bal à partir de 21h.Bar sur place.Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.
Portevent Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
https://www.facebook.com/brasilnope44/?locale=fr_FR
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