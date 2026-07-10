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Bal Forro au Portevent Portevent Nantes

samedi 11 juillet 2026 · Portevent · Nantes

Bal Forro au Portevent Portevent Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Portevent
Adresse
1 bd Henry Orrion
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 20:00 –
Gratuit : oui Gratuit Gratuit Tout public 

Samedi 11 juillet 2026, soirée Forró au Portevent, nouvelle scène de musiques trad’actuelles à proximité de l’arrêt de tram Michelet-Sciences sur la ligne 2.Le Forró est une danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste.Initiation à 20h. Bal à partir de 21h.Bar sur place.Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.

Portevent Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
https://www.facebook.com/brasilnope44/?locale=fr_FR


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