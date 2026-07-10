Bal Forro au Portevent Portevent Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 20:00 –

Gratuit : oui Gratuit Gratuit Tout public

Samedi 11 juillet 2026, soirée Forró au Portevent, nouvelle scène de musiques trad’actuelles à proximité de l’arrêt de tram Michelet-Sciences sur la ligne 2.Le Forró est une danse de couple brésilienne populaire originaire du Nordeste.Initiation à 20h. Bal à partir de 21h.Bar sur place.Événement gratuit organisé par l’association Brasil No Pé.

Portevent Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

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