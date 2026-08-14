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AGENDA · Harfleur

Bal La Veillée de Monsieur Mandarine Rue Frédéric Chopin Harfleur

mercredi 9 décembre 2026 · Rue Frédéric Chopin · Harfleur

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue Frédéric Chopin
Adresse
Centre Culturel La Forge
Ville
76700 Harfleur
Département
Seine-Maritime
Tarif

Harfleur

Bal La Veillée de Monsieur Mandarine

Rue Frédéric Chopin Centre Culturel La Forge Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 15:00:00
fin : 2026-12-09

Date(s) :
2026-12-09

Monsieur Mandarine a des chansons plein sa guitare chansons à gestes, chansons à répondre, chansons à histoires, chansons à devinettes… Avec lui pas moyen de s’ennuyer ! Surtout depuis qu’il fait son spectacle avec Croque–la–lune ! Celui–là, c’est un orchestre ambulant… Muet comme une carpe, il ne parle qu’en musique. Ces deux compères passent leur temps à rigoler, à faire les fous, à inventer des histoires et des jeux farfelus. Rien ne leur fait plus plaisir qu’une salle complice prête à toutes les fantaisies.

Réservation obligatoire
Dès 3 ans   .

Rue Frédéric Chopin Centre Culturel La Forge Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09  tourisme@harfleur.fr

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English : Bal La Veillée de Monsieur Mandarine

L’événement Bal La Veillée de Monsieur Mandarine Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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