Bal La Veillée de Monsieur Mandarine Rue Frédéric Chopin Harfleur

Informations pratiques

Harfleur

Bal La Veillée de Monsieur Mandarine

Rue Frédéric Chopin Centre Culturel La Forge Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 15:00:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

Monsieur Mandarine a des chansons plein sa guitare chansons à gestes, chansons à répondre, chansons à histoires, chansons à devinettes… Avec lui pas moyen de s’ennuyer ! Surtout depuis qu’il fait son spectacle avec Croque–la–lune ! Celui–là, c’est un orchestre ambulant… Muet comme une carpe, il ne parle qu’en musique. Ces deux compères passent leur temps à rigoler, à faire les fous, à inventer des histoires et des jeux farfelus. Rien ne leur fait plus plaisir qu’une salle complice prête à toutes les fantaisies.

Réservation obligatoire

Dès 3 ans .

Rue Frédéric Chopin Centre Culturel La Forge Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 tourisme@harfleur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal La Veillée de Monsieur Mandarine

L’événement Bal La Veillée de Monsieur Mandarine Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie