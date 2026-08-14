Bal La Veillée de Monsieur Mandarine Rue Frédéric Chopin Harfleur
mercredi 9 décembre 2026 · Rue Frédéric Chopin · Harfleur
Informations pratiques
Harfleur
Bal La Veillée de Monsieur Mandarine
Rue Frédéric Chopin Centre Culturel La Forge Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 15:00:00
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-12-09
Monsieur Mandarine a des chansons plein sa guitare chansons à gestes, chansons à répondre, chansons à histoires, chansons à devinettes… Avec lui pas moyen de s’ennuyer ! Surtout depuis qu’il fait son spectacle avec Croque–la–lune ! Celui–là, c’est un orchestre ambulant… Muet comme une carpe, il ne parle qu’en musique. Ces deux compères passent leur temps à rigoler, à faire les fous, à inventer des histoires et des jeux farfelus. Rien ne leur fait plus plaisir qu’une salle complice prête à toutes les fantaisies.
Réservation obligatoire
Dès 3 ans .
Rue Frédéric Chopin Centre Culturel La Forge Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 tourisme@harfleur.fr
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English : Bal La Veillée de Monsieur Mandarine
L’événement Bal La Veillée de Monsieur Mandarine Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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