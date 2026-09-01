Spectacle Vacances en bord de mer Musée du Prieuré Harfleur

Informations pratiques

Harfleur

Spectacle Vacances en bord de mer

Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Marie et Léonie sont à la recherche d’une villa pour profiter de leur été sur les côtes de Normandie. Joué par deux comédiennes, ce spectacle est humoristique, familial et riche d’informations historiques.

À partir de 10 ans Gratuit sur inscription au 02 35 13 30 09 .

Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

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English : Spectacle Vacances en bord de mer

L’événement Spectacle Vacances en bord de mer Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie