Bal Rue du Port Laruns

Laruns

Bal

Rue du Port Halle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez Vibrer au bal du 13 juillet, animé par Alain STEINER et ses rythmes endiablés ! Une soirée festive, pleine d’énergie et de danse vous attend !

Animation gratuite. .

Rue du Port Halle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15

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English : Bal

L’événement Bal Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées