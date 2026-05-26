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Bal Rue du Port Laruns

Bal Rue du Port Laruns

Bal Rue du Port Laruns lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Rue du Port

Adresse : Halle

Ville : 64440 Laruns

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Laruns

Bal

Rue du Port Halle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Venez Vibrer au bal du 13 juillet, animé par Alain STEINER et ses rythmes endiablés ! Une soirée festive, pleine d’énergie et de danse vous attend !
Animation gratuite.   .

Rue du Port Halle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15 

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English : Bal

L’événement Bal Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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