Bal Rue du Port Laruns
Bal Rue du Port Laruns lundi 13 juillet 2026.
Laruns
Bal
Rue du Port Halle Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez Vibrer au bal du 13 juillet, animé par Alain STEINER et ses rythmes endiablés ! Une soirée festive, pleine d’énergie et de danse vous attend !
Animation gratuite. .
Rue du Port Halle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15
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English : Bal
L’événement Bal Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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