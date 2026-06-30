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Cinéma Laruns Disclosure Day Rue de la Gare Laruns

mardi 7 juillet 2026 · Rue de la Gare · Laruns

Cinéma Laruns Disclosure Day Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue de la Gare
Adresse
Cinéma de Laruns
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Laruns

Cinéma Laruns Disclosure Day

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

2h 25min | Science Fiction, Thriller
De Steven Spielberg | Par David Koepp
Avec Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth

Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day.   .

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Disclosure Day

L’événement Cinéma Laruns Disclosure Day Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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