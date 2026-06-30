Cinéma Laruns Disclosure Day Rue de la Gare Laruns
mardi 7 juillet 2026 · Rue de la Gare · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Cinéma Laruns Disclosure Day
Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
2h 25min | Science Fiction, Thriller
De Steven Spielberg | Par David Koepp
Avec Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth
Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day. .
Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns Disclosure Day
L’événement Cinéma Laruns Disclosure Day Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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