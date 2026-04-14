Bal littéraire sur le dance-floor du Musée de la Carte à Jouer, Musée français de la carte à jouer, Issy-les-Moulineaux

Bal littéraire sur le dance-floor du Musée de la Carte à Jouer Samedi 23 mai, 19h00 Musée français de la carte à jouer Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Imaginé par Fabrice Melquiot, cette représentation unique, joyeuse et festive marie littérature, musique et danse. Quatre auteurs-performers, Virginie Barreteau, Pauline Sales, Eddy Pallaro et Mariette Navarro se réuniront la veille pour écrire une fiction collective inspirée du lieu qui les accueille, de leurs sensibilités croisées et d’une playlist de chansons dansantes et populaires. Le jour du bal, ils vous feront découvrir à tour de rôle les épisodes de leur récit, entrecoupés de musiques, et vous inviteront à danser sur les tubes choisis. Venez curieux pour partager avec nous ce moment convivial, pour écouter sagement et danser follement !

Musée français de la carte à jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238360 https://www.museecarteajouer.com/ Le parcours offre au visiteur la découverte du monde de la carte « à jouer » et de ses utilisations, tous pays et toutes époques confondus. La France révèle l’existence de « portraits régionaux ». Le tarot raconte une histoire aussi ancienne que les premières cartes elles-mêmes, mais différente de la cartomancie, beaucoup plus récente. L’Asie, à travers la Chine, l’Inde, et le Japon, dévoile des cartes à la forme et au contenu originaux. Évocation de la fabrication et de la réglementation des jeux de cartes. Le parcours se termine par les cartes de fantaisie. Une autre galerie raconte par ailleurs l’histoire d’Issy-les-Moulineaux et du château des Princes de Conti, les débuts de l’aviation, les artistes liés à Issy. Métro : Mairie d’Issy (ligne 12) Bus : 123, 126, 169, 189, 190, 289, 290, 323, Tuvim RER, ligne C / Tram Val-de-Seine

Quatre auteurs performent en direct pour vous faire vivre l’histoire de leur invention et vous faire danser ! bal performance

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