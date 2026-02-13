Jeux vidéo sur console, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Jeux vidéo sur console 6 – 31 mai Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Gratuit, créneau d’une heure réservable par téléphone ou sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T17:30:00+02:00 – 2026-05-31T18:30:00+02:00

Dans le cadre de Micro-Folie Issy-les-Moulineaux, l’équipe du Temps des cerises vous accueille pour jouer à des jeux vidéo sportifs, d’aventure, de course, de plate-forme, multi-joueurs etc.

Durant une heure, le pôle numérique est à vous pour jouer à l’une des 3 consoles : Xbox Series S, Playstation 5 ou Switch.

Créneau d’une heure réservable par personne ou en groupe (entre amis ou en famille) à partir de 8 ans. En cas de retard de de 15 minutes sur le créneau réservé, la place sera proposée à d’autres joueurs.

Les jours et heures annoncés sont susceptibles de changer en fonction de l’actualité du Temps des Cerises.

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises Implanté dans l'éco-quartier du Fort d'Issy et installé dans d'anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d'Issy-les-Moulineaux géré par l'association CLAVIM. Il s'agit d'un équipement d'animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d'expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d'échanges pour tous les publics.

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=JdK6L6eBuwA »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Créneaux d’une heure réservables les mardis, mercredis, samedis et dimanches au Temps des Cerises, à partir de 8 ans. CLAVIM Temps des cerises

