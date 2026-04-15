L’art de perdre, Auditorium Niermayer, Issy-les-Moulineaux
L’art de perdre, Auditorium Niermayer, Issy-les-Moulineaux mardi 5 mai 2026.
L’art de perdre Mardi 5 mai, 20h30 Auditorium Niermayer Hauts-de-Seine
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T20:30:00+02:00 – 2026-05-05T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-05T20:30:00+02:00 – 2026-05-05T21:30:00+02:00
L’ART DE PERDRE
(COMMENT FAIRE RESSURGIR UN PAYS DU SILENCE)
Texte — Alice Zeniter (Editions Flammarion)
Adaptation et mise en scène — Sabrina Kouroughli
Avec Baya Belal ou Fatima About, Sabrina Kouroughli,
Karim Hammiche, Rachid Zanouda.
Collaboration artistique— Gaëtan Vassart
Dramaturgie— Marion Stoufflet
Lumières — Franck Thévenon
Regard complice —Magaly Godenaire
Service de presse — Zef – isabelle Muraour
contact(at)zef-bureau.fr
Production Compagnie La Ronde de Nuit; Coproduction Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis; Le Quartz – Scène nationale de Brest; Le Moulin du Roc, Scène nationale de Niort; La Scène national 61 Flers-Alençon; Théâtre de la Fleuriaye- Carquefou
Avec lle soutien du CENTQUATRE-Paris, et du Carreau du Temple-Paris; Avec l’Aide au projet de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture; la Région Île-de-France, et la Spedidam.
Remerciements : Christophe Séchet, Abbès Zahamani, Claire Aveline, Solveig Maupu, Bouraouia Marzouk et Mohammed Diaby.
Auditorium Niermayer 11 Rue Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@larondedenuit.fr »}]
Cie La Ronde de Nuit
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