Exposition : de l’imaginaire à l’objet, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Le Temps des Cerises vous propose de découvrir les usages numériques du fablab, véritable laboratoire de fabrication, à travers les créations des petits et grands makers.

Au sein du Minilab, les productions issues des ateliers de codage, de modélisation 3D, de découpe et gravure laser ainsi que des rendez-vous réguliers (open-lab, midi-lab, apéro’lab) sont mises à l’honneur. Ces réalisations, conçues par les makers, explorent les limites techniques et créatives pour donner naissance à des objets uniques, parfois très élaborés, parfois plus épurés, mais toujours fruits d’un savoir-faire numérique et d’une forte imagination.

De la première idée à l’objet final, cette exposition retrace toutes les étapes : conception d’objets, de spatialisation en 3D ou de jeux vidéo, dépôt de filament PLA, fonctionnement de la découpe laser ou encore programmation en Python. Elle offre ainsi une immersion dans le processus de création numérique, de l’étincelle créative jusqu’à la matérialisation de l’objet.

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Implanté dans l'éco-quartier du Fort d'Issy et installé dans d'anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d'Issy-les-Moulineaux géré par l'association CLAVIM. Il s'agit d'un équipement d'animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d'expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d'échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

