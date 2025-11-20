Bal musette Salle des Fêtes Saint-Eutrope-de-Born

Bal musette

Salle des Fêtes Saint-Vivien Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Bal musette organisé par le Comité des Fêtes de St Eutrope de Born et animé par l’orchestre Thierry Coudret.

Ambiance Assurée.

Pâtisserie offerte Buvette.

Salle des Fêtes Saint-Vivien Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 67 14

English : Bal musette

Musette ball organized by the Comité des Fêtes de St Eutrope de Born, with music by Thierry Coudret.

Atmosphere guaranteed.

Complimentary pastries refreshments.

