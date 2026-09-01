Informations pratiques

Balaruc-les-Bains

BAL / OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE2026/2027

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Ambiance chaleureuse et populaire avec un grand bal animé par le trio Petite Musette (Charlène Loubette, Artyom Geghamyan et Pierre Ayral). Une buvette sera également proposée afin de partager ensemble ce moment festif placé sous le signe de la mémoire, de la convivialité et du plaisir d’être réunis.

Une belle manière de donner le coup d’envoi de la saison .

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34 culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

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English :

L’événement BAL / OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE2026/2027 Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau