BAL / OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE2026/2027 Balaruc-les-Bains
vendredi 18 septembre 2026 · Balaruc-les-Bains
Informations pratiques
Balaruc-les-Bains
BAL / OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE2026/2027
Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Ambiance chaleureuse et populaire avec un grand bal animé par le trio Petite Musette (Charlène Loubette, Artyom Geghamyan et Pierre Ayral). Une buvette sera également proposée afin de partager ensemble ce moment festif placé sous le signe de la mémoire, de la convivialité et du plaisir d’être réunis.
Une belle manière de donner le coup d’envoi de la saison .
Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34 culture@mairie-balaruc-les-bains.fr
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English :
L’événement BAL / OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE2026/2027 Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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