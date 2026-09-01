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AGENDA · Balaruc-les-Bains

BAL / OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE2026/2027 Balaruc-les-Bains

vendredi 18 septembre 2026 · Balaruc-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Adresse
Avenue de la Pinède
Ville
34540 Balaruc-les-Bains
Département
Hérault
Tarif

Balaruc-les-Bains

BAL / OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE2026/2027

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Ambiance chaleureuse et populaire avec un grand bal animé par le trio Petite Musette (Charlène Loubette, Artyom Geghamyan et Pierre Ayral). Une buvette sera également proposée afin de partager ensemble ce moment festif placé sous le signe de la mémoire, de la convivialité et du plaisir d’être réunis.

Une belle manière de donner le coup d’envoi de la saison   .

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34  culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

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English :

L’événement BAL / OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE2026/2027 Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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