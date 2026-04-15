BAL POP, CSC Bout-des-Landes, Nantes
BAL POP, CSC Bout-des-Landes, Nantes jeudi 7 mai 2026.
BAL POP Jeudi 7 mai, 18h00 CSC Bout-des-Landes Loire-Atlantique
Évènement gratuit, repas payant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T22:00:00+02:00
Repas réalisé par l’association des parents d’élèves de l’école Dolto
Réservation conseillée
Musique festive tout au long de l’évènement
CSC Bout-des-Landes 12 rue de Concarneau, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « bout-des-landes@accoord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240761552 »}]
Animation musicale et restauration
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