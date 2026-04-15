BAL POP, CSC Bout-des-Landes, Nantes

BAL POP Jeudi 7 mai, 18h00 CSC Bout-des-Landes Loire-Atlantique

Évènement gratuit, repas payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T22:00:00+02:00

Repas réalisé par l’association des parents d’élèves de l’école Dolto

Réservation conseillée

Musique festive tout au long de l’évènement

CSC Bout-des-Landes 12 rue de Concarneau, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « bout-des-landes@accoord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240761552 »}]

Animation musicale et restauration