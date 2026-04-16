Bal Pop’ spécial Maghreb & Monde Arabe !! Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris
Bal Pop’ spécial Maghreb & Monde Arabe !! Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris dimanche 19 avril 2026.
Concocté par la team du BAL TROPICAL DE PANAME & HABIBI LOVE venez nombreux ce DIMANCHE 19 AVRIL pour un voyage de l’Algérie jusqu’au Liban et de la Tunisie jusqu’à Syrie avec live et Dj set pour vos transporter entre le désert et la mer Méditerranée entre classiques, compos et découvertes du traditionnel à l’électro pour une belle soirée de mélange et partage pour toutes générations et origines !
Live Band
BAB EL WEST
(Chaabi/Raï/Maghreb fusion)
Warm up & After-show
DJ CUCURUCHO
(Oriental vibes)
RDV ce dimanche 19 avril au CENTQUATRE pour un BAL POP’ spécial MAGHREB & MONDE ARABE !!
Le dimanche 19 avril 2026
de 15h00 à 18h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T18:30:00+02:00
Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.
Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris
https://www.facebook.com/events/954607653656705
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