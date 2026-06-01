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Bal trad’ à Lu Chamçac Lu Chamçac Champsac

Bal trad’ à Lu Chamçac Lu Chamçac Champsac

Bal trad’ à Lu Chamçac Lu Chamçac Champsac vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Lu Chamçac

Adresse : 12 Rue des Fontaines

Ville : 87230 Champsac

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Champsac

Bal trad’ à Lu Chamçac

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26 21:30:00

Date(s) :
2026-06-26

Venez passer un moment festif et convivial où de 18h30 à 19h vous pourrez vous initier aux danses traditionnelles.   .

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   lechampsac@mailo.com

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English : Bal trad’ à Lu Chamçac

L’événement Bal trad’ à Lu Chamçac Champsac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Ouest Limousin

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