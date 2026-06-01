Bal trad’ à Lu Chamçac Lu Chamçac Champsac
Bal trad’ à Lu Chamçac Lu Chamçac Champsac vendredi 26 juin 2026.
Champsac
Bal trad’ à Lu Chamçac
Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26 21:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Venez passer un moment festif et convivial où de 18h30 à 19h vous pourrez vous initier aux danses traditionnelles. .
Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lechampsac@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal trad’ à Lu Chamçac
L’événement Bal trad’ à Lu Chamçac Champsac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Ouest Limousin