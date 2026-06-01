Bal trad’ à Lu Chamçac Lu Chamçac Champsac

Champsac

Bal trad’ à Lu Chamçac

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26 21:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Venez passer un moment festif et convivial où de 18h30 à 19h vous pourrez vous initier aux danses traditionnelles. .

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lechampsac@mailo.com

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English : Bal trad’ à Lu Chamçac

L’événement Bal trad’ à Lu Chamçac Champsac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Ouest Limousin