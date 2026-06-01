Diffusion du match France-Sénégal Bar association Lu Chamçac Champsac
Diffusion du match France-Sénégal Bar association Lu Chamçac Champsac mardi 16 juin 2026.
Champsac
Diffusion du match France-Sénégal
Bar association Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Venez voir le match de la coupe du monde de football France-Sénégal dans une ambiance festive et conviviale. .
Bar association Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lechampsac@mailo.com
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English : Diffusion du match France-Sénégal
L’événement Diffusion du match France-Sénégal Champsac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Ouest Limousin
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