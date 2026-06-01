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Diffusion du match France-Sénégal Bar association Lu Chamçac Champsac

Diffusion du match France-Sénégal Bar association Lu Chamçac Champsac

Diffusion du match France-Sénégal Bar association Lu Chamçac Champsac mardi 16 juin 2026.

Lieu : Bar association Lu Chamçac

Adresse : 12 Rue des Fontaines

Ville : 87230 Champsac

Département : Haute-Vienne

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Champsac

Diffusion du match France-Sénégal

Bar association Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Venez voir le match de la coupe du monde de football France-Sénégal dans une ambiance festive et conviviale.   .

Bar association Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   lechampsac@mailo.com

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English : Diffusion du match France-Sénégal

L’événement Diffusion du match France-Sénégal Champsac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Ouest Limousin

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