Diffusion du match France-Sénégal Bar association Lu Chamçac Champsac

Champsac

Diffusion du match France-Sénégal

Bar association Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 21:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Venez voir le match de la coupe du monde de football France-Sénégal dans une ambiance festive et conviviale. .

Bar association Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lechampsac@mailo.com

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English : Diffusion du match France-Sénégal

L’événement Diffusion du match France-Sénégal Champsac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Ouest Limousin