Latoue

BAL TRAD

SALLE DES FÊTES Latoue Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez vous initiez aux danses traditionnelles dans une ambiance chaleureuse et festive !

Bal trad ! Le trio Balenst’oc vous échauffera aux sons d’ici et d’ailleurs, suivi par Arredalh dont la réputation n’est plus à faire.

Pensez à réserver votre place (fortement conseillé).

Une belle soirée en perspective… 12 .

SALLE DES FÊTES Latoue 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come and learn traditional dances in a warm and festive atmosphere!

L’événement BAL TRAD Latoue a été mis à jour le 2026-05-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE