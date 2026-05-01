BAL TRAD Latoue
BAL TRAD Latoue samedi 30 mai 2026.
Latoue
BAL TRAD
SALLE DES FÊTES Latoue Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez vous initiez aux danses traditionnelles dans une ambiance chaleureuse et festive !
Bal trad ! Le trio Balenst’oc vous échauffera aux sons d’ici et d’ailleurs, suivi par Arredalh dont la réputation n’est plus à faire.
Pensez à réserver votre place (fortement conseillé).
Une belle soirée en perspective… 12 .
SALLE DES FÊTES Latoue 31800 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come and learn traditional dances in a warm and festive atmosphere!
L’événement BAL TRAD Latoue a été mis à jour le 2026-05-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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