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Bal Trad Villentrois-Faverolles-en-Berry

samedi 5 septembre 2026 · Villentrois-Faverolles-en-Berry

Bal Trad Villentrois-Faverolles-en-Berry

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
36360 Villentrois-Faverolles-en-Berry
Département
Indre
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Villentrois-Faverolles-en-Berry

Bal Trad

Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 21:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Bal Trad à Faverolles-en-Berry.
À partir de 21h, animé par Les Suffolks et Rémi GEFFROY. Sur place, buvette et petite restauration. Billetterie sur place, selon disponibilité. 12  .

Villentrois-Faverolles-en-Berry 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 42 11 

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English :

Traditional Dance Party in Faverolles-en-Berry.

L’événement Bal Trad Villentrois-Faverolles-en-Berry a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays de Valençay