Informations pratiques

Villentrois-Faverolles-en-Berry

Bal Trad

Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 21:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Bal Trad à Faverolles-en-Berry.

À partir de 21h, animé par Les Suffolks et Rémi GEFFROY. Sur place, buvette et petite restauration. Billetterie sur place, selon disponibilité. 12 .

Villentrois-Faverolles-en-Berry 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 42 11

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English :

Traditional Dance Party in Faverolles-en-Berry.

L’événement Bal Trad Villentrois-Faverolles-en-Berry a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays de Valençay