Bal Trad Villentrois-Faverolles-en-Berry
samedi 5 septembre 2026 · Villentrois-Faverolles-en-Berry
Informations pratiques
Villentrois-Faverolles-en-Berry
Bal Trad
Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 21:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Bal Trad à Faverolles-en-Berry.
À partir de 21h, animé par Les Suffolks et Rémi GEFFROY. Sur place, buvette et petite restauration. Billetterie sur place, selon disponibilité. 12 .
Villentrois-Faverolles-en-Berry 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 42 11
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English :
Traditional Dance Party in Faverolles-en-Berry.
L’événement Bal Trad Villentrois-Faverolles-en-Berry a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays de Valençay