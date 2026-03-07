Informations pratiques

Villentrois-Faverolles-en-Berry

Randonnée pédestre

Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 07:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Randonnée pédestre organisée par les randonneurs de Benjamin Rabier.

Parcours de 9,5 14 16 18 kms

Inscriptions et départ à la salle des fêtes, à partir de 7h30.

Ravitaillements et point d’eau.

Pensez à vous munir de votre goblet ! 4 .

Villentrois-Faverolles-en-Berry 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 03 49 71

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English :

Hiking trip organized by Benjamin Rabier’s hiking group.

L’événement Randonnée pédestre Villentrois-Faverolles-en-Berry a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pays de Valençay