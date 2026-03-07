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AGENDA · Villentrois-Faverolles-en-Berry

Randonnée pédestre Villentrois-Faverolles-en-Berry

dimanche 23 août 2026 · Villentrois-Faverolles-en-Berry

Randonnée pédestre Villentrois-Faverolles-en-Berry

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
07:30:00
Ville
36360 Villentrois-Faverolles-en-Berry
Département
Indre
Tarif
4 4 4 Tarif de base plein tarif

Villentrois-Faverolles-en-Berry

Randonnée pédestre

Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 07:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Randonnée pédestre organisée par les randonneurs de Benjamin Rabier.
Parcours de 9,5 14 16 18 kms
Inscriptions et départ à la salle des fêtes, à partir de 7h30.
Ravitaillements et point d’eau.
Pensez à vous munir de votre goblet ! 4  .

Villentrois-Faverolles-en-Berry 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 03 49 71 

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English :

Hiking trip organized by Benjamin Rabier’s hiking group.

L’événement Randonnée pédestre Villentrois-Faverolles-en-Berry a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pays de Valençay

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