Repas-spectacle L’inauguration de la salle des fêtes Villentrois-Faverolles-en-Berry samedi 7 mars 2026.
Ferme-Théâtre de Bellevue Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre
Tarif : 57 – 57 – 65 EUR
Début : Samedi 2026-03-07 12:30:00
fin : 2026-03-08
Offrez-vous une bonne tranche de rire !
Texte de Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet. Mise en scène de Jean-Christian Fraiscinet. Avec Christèle Chappat, Sébastien Fraiscinet, Francis Rivière, Bertrand Duris et Vincent Fraiscinet.
La célèbre pièce de Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet réunit tous les ingrédients de la comédie burlesque
Un employé municipal ronchon, un maire pas très clair, une secrétaire de mairie coincée dans son tailleur, un magicien ringard, un Roméo de pacotille, bref, tous les ingrédients pour une inauguration catastrophe où les gags et les situations cocasses se succèdent à un rythme effréné ! 57 .
Ferme-Théâtre de Bellevue Villentrois-Faverolles-en-Berry 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 05 10 83 contact@cameleonproduction.fr
English :
Treat yourself to a good laugh!
Text by Vincent Dubois and Jean-Christian Fraiscinet. Directed by Jean-Christian Fraiscinet. With Christèle Chappat, Sébastien Fraiscinet, Francis Rivière, Bertrand Duris and Vincent Fraiscinet.
