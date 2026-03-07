Informations pratiques

Villentrois-Faverolles-en-Berry

Numérique en folie

Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Les 18 & 19 septembre, rendez-vous à Villentrois (Place Saint-Mandé) pour deux journées festives placées sous le signe de la découverte, de la création et du partage !

Chaque soir à partir de 20h30, prenez les commandes d’une projection de jeux vidéo sur façade ! Une expérience originale où petits et grands pourront jouer… gratuitement !

De nombreuses animations vous attendent Vendredi 18 septembre dès 19h / Samedi 19 septembre dès 16h

Micro-Folie Exposition numérique et jeux sur tablettes

Robotique Programmez et pilotez vos premiers robots

Musique Assistée par Ordinateur (MAO) Composez vos propres rythmes, enregistrez des sons et découvrez les coulisses de la création musicale.

Makey Makey Transformez des objets du quotidien en véritables manettes interactives et laissez parler votre imagination !

Impression 3D Créez un objet à partir d’d’un simple dessin numérique.

Buvette et restauration sur place. .

Villentrois-Faverolles-en-Berry 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 06 75 27 artsenfolie@ccev.fr

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English :

On September 18 and 19, come to Villentrois (Place Saint-Mandé) for two festive days dedicated to discovery, creativity, and sharing!

L’événement Numérique en folie Villentrois-Faverolles-en-Berry a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pays de Valençay