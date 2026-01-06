Bal traditionnel

Place de la Vernière Catus Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Bal traditionnel animé par le duo Lo Garric, pour une soirée festive à la salle des fêtes de Catus.

Bal traditionnel animé par le duo Lo Garric, pour une soirée festive à la salle des fêtes de Catus. .

Place de la Vernière Catus 46150 Lot Occitanie dansetradcatus@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Traditional ball led by the Lo Garric duo, for a festive evening at the Catus village hall.

L’événement Bal traditionnel Catus a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Cahors Vallée du Lot