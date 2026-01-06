Bal traditionnel Catus
Bal traditionnel
Place de la Vernière Catus Lot
Tarif : – – EUR

Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13
2026-06-13
Bal traditionnel animé par le duo Lo Garric, pour une soirée festive à la salle des fêtes de Catus.
Place de la Vernière Catus 46150 Lot Occitanie dansetradcatus@orange.fr
English :
Traditional ball led by the Lo Garric duo, for a festive evening at the Catus village hall.
