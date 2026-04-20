Catus

Foire au lac vert et vide-grenier

Catus Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Venez profiter d’une journée conviviale au bord du lac vide-grenier, buvette et restauration sur place !

Organisé par l'APE de l'école Robert Dumas.

Venez profiter d’une journée conviviale au bord du lac vide-grenier, buvette et restauration sur place !

Organisé par l'APE de l'école Robert Dumas.

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Catus 46150 Lot Occitanie +33 7 85 77 37 50

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English :

Come and enjoy a friendly day by the lake: garage sale, refreshment stalls and on-site catering!

Organized by the Robert Dumas school’s APE.

The Robert Dumas school’s APE organizes a garage sale, refreshment stalls and on-site catering.

The Robert Dumas school’s APE organizes a garage sale, refreshment stalls and on-site catering

L’événement Foire au lac vert et vide-grenier Catus a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot