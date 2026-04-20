Foire au lac vert et vide-grenier Catus
Foire au lac vert et vide-grenier Catus dimanche 24 mai 2026.
Catus
Foire au lac vert et vide-grenier
Catus Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Venez profiter d’une journée conviviale au bord du lac vide-grenier, buvette et restauration sur place !
Organisé par l'APE de l'école Robert Dumas.
Venez profiter d’une journée conviviale au bord du lac vide-grenier, buvette et restauration sur place !
Organisé par l'APE de l'école Robert Dumas.
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Catus 46150 Lot Occitanie +33 7 85 77 37 50
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English :
Come and enjoy a friendly day by the lake: garage sale, refreshment stalls and on-site catering!
Organized by the Robert Dumas school’s APE.
The Robert Dumas school’s APE organizes a garage sale, refreshment stalls and on-site catering.
The Robert Dumas school’s APE organizes a garage sale, refreshment stalls and on-site catering
L’événement Foire au lac vert et vide-grenier Catus a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot
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