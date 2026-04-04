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Bougez pour la nature Catus

Bougez pour la nature Catus

Bougez pour la nature Catus samedi 6 juin 2026.

Adresse : 538 Rte de Saint-Medard

Ville : 46150 Catus

Département : Lot

Début : 2026-06-06T09:30:00

Fin : 2026-06-06T

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit

Catus

Bougez pour la nature

538 Rte de Saint-Medard Catus Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Participez à une matinée engagée, conviviale et sportive au lac de Catus à l’occasion d’une opération collective de ramassage des déchets en pleine nature !

Participez à une matinée engagée, conviviale et sportive au lac de Catus à l’occasion d’une opération collective de ramassage des déchets en pleine nature !

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538 Rte de Saint-Medard Catus 46150 Lot Occitanie  

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English :

Play your part in a committed, friendly and sporty morning at Catus lake during a collective litter-picking operation in the great outdoors!

L’événement Bougez pour la nature Catus a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Cahors Vallée du Lot

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