Bal traditionnel irlandais St Patrick à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans

Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme

Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21

2026-03-21

Bal traditionnel irlandais pour la Saint-Patrick avec le Duo Barda. Venez danser à la Loco ! Concert suivi d’une session Jam
Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   programmation.locomotive@gmail.com

English :

Traditional Irish St. Patrick’s Day ball with Duo Barda. Come and dance at La Loco! Concert followed by a Jam session

