Bal traditionnel irlandais St Patrick à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans
Bal traditionnel irlandais St Patrick à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans samedi 21 mars 2026.
Bal traditionnel irlandais St Patrick à la Locomotive
Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Bal traditionnel irlandais pour la Saint-Patrick avec le Duo Barda. Venez danser à la Loco ! Concert suivi d’une session Jam
.
Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes programmation.locomotive@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional Irish St. Patrick’s Day ball with Duo Barda. Come and dance at La Loco! Concert followed by a Jam session
L’événement Bal traditionnel irlandais St Patrick à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme