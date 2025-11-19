Bal traditionnel Beaumont-Hague La Hague

Bal traditionnel

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

MUSIQUE TRADITIONNELLE DU NORD-COTENTIN.

Ecole des arts vivants de La Hague

Dans la poursuite des rencontres cordes organisées depuis 3 ans dans le cadre de l’événement national La Nuit des Conservatoires , les écoles de musique du Cotentin ont souhaité poursuivre la réalisation d’un projet commun annuel pour le plus grand plaisir des élèves.

Ce bal traditionnel, ouvert à tous, verra participer les élèves de cordes et chant des établissements d’enseignements artistiques du réseau local le Conservatoire de Cherbourg et l’École de musique Ouest Cotentin accompagnant l’École des arts vivants autour de musiques traditionnelles orchestrées par l’association La Loure, qui recueille, transmet et crée à partir des musiques, danses et traditions orales de Normandie.

Ces élèves auront profité, durant l’année, des interventions de musiciens de l’association La Loure et travaillé sur un patrimoine collecté dans le Nord-Cotentin.

Une occasion de venir découvrir un travail collectif des élèves des écoles de musique tout en participant par le chant et la danse. La musique n’est plus seulement à écouter mais devient une musique à partager .

Un spectacle proposée en partenariat avec l’association La Loure, Musiques et Traditions Orales de Normandie.

Tout public.

Durée 2 heures.

Entrée libre sur réservation. .

Beaumont-Hague 8 Rue des Tohagues La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 93 75 poleculturel@lahague.com

English : Bal traditionnel

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bal traditionnel La Hague a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Cotentin La Hague