Bal traditionnel Pyréréen TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac

Informations pratiques

Tibiran-Jaunac

Bal traditionnel Pyréréen

TIBIRAN-JAUNAC Camping Le Rural Tibiran-Jaunac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le bal traditionnel, c’est avant tout un moment de rencontre, de partage et de convivialité.

Avec l’association les Troubadours du Comminges et TRADICOOL, venez découvrir ou redécouvrir les danses occitanes en ronde, en ligne, en couple, douces ou plus rythmées.

Débutants comme habitués sont les bienvenus !

Les 30 premières minutes du bal seront consacrées à un atelier d’initiation pour apprendre quelques pas simples. Ensuite, place à la musique, au plaisir de danser… et de s’éclater ensemble !

Gratuit

Ouvert à tous

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TIBIRAN-JAUNAC Camping Le Rural Tibiran-Jaunac 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 09 22 21 52

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English :

The traditional dance is, above all, a time for coming together, sharing, and fellowship.

Join the Troubadours du Comminges association and TRADICOOL to discover or rediscover Occitan dances: in circles, in lines, in pairs—some gentle, others more rhythmic.

Beginners and regulars alike are welcome!

The first 30 minutes of the dance will be dedicated to a beginner’s workshop to learn a few simple steps. Then, let the music play—it’s time to dance… and have a blast together!

Free

Open to everyone

L’événement Bal traditionnel Pyréréen Tibiran-Jaunac a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de Neste-Barousse|CDT65