Balade à Chardes Bienvenue chez nous Parking du cimetière Montendre

Montendre

Balade à Chardes Bienvenue chez nous

Parking du cimetière Chardes Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Départ du parking du cimetière pour une randonnée de 6km . Visite du château de Croix Gente, arrêt patrimoine de la fontaine de l’Essert. Verre de l’amitié à l’arrivée. Prévoir chaussures de marche, anti moustique.

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Parking du cimetière Chardes Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 28 70

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English :

Departure from the cemetery parking lot for a 6km hike. Visit to the Croix Gente castle, heritage stop at the Essert fountain. Glass of friendship on arrival. Bring walking shoes and mosquito repellent.

L’événement Balade à Chardes Bienvenue chez nous Montendre a été mis à jour le 2026-05-07 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge