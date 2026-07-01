Balade à cheval Lieu-dit Troréon Lannilis

Informations pratiques

Lannilis

Balade à cheval

Lieu-dit Troréon Ecurie des Abers Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27

Venez profiter d’une belle balade à cheval dans les sous-bois le long de l’Aber Wrac’h.

Dès 8 ans, tous niveaux, groupe de 8 cavaliers maximum.

Tenue obligatoire pantalon et chaussures fermées (pas de short ni de sandales/tongs).

Activité non recommandée pour les femmes enceintes

L’écurie se trouve entre le port de Paluden et le port de l’Aber Wrac’h, facile d’accès. .

Lieu-dit Troréon Ecurie des Abers Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 70 88 03 29

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English :

L’événement Balade à cheval Lannilis a été mis à jour le 2026-07-10 par OT PAYS DES ABERS