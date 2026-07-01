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AGENDA · Lannilis

Exposition à la chapelle St Sébastien Lieu-dit Saint-Sébastien Lannilis

jeudi 23 juillet 2026 · Lieu-dit Saint-Sébastien · Lannilis

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Lieu-dit Saint-Sébastien
Adresse
Chapelle St Sébastien
Ville
29870 Lannilis
Département
Finistère
Tarif

Lannilis

Exposition à la chapelle St Sébastien

Lieu-dit Saint-Sébastien Chapelle St Sébastien Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Exposition de peintures et peintures sur porcelaine réalisées par les artistes de l’association A La Croisée des Abers.   .

Lieu-dit Saint-Sébastien Chapelle St Sébastien Lannilis 29870 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Exposition à la chapelle St Sébastien Lannilis a été mis à jour le 2026-07-01 par OT PAYS DES ABERS

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