AGENDA · Lannilis
Exposition à la chapelle St Sébastien Lieu-dit Saint-Sébastien Lannilis
jeudi 23 juillet 2026 · Lieu-dit Saint-Sébastien · Lannilis
Informations pratiques
Lannilis
Exposition à la chapelle St Sébastien
Lieu-dit Saint-Sébastien Chapelle St Sébastien Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-08-06 18:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Exposition de peintures et peintures sur porcelaine réalisées par les artistes de l’association A La Croisée des Abers. .
Lieu-dit Saint-Sébastien Chapelle St Sébastien Lannilis 29870 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Exposition à la chapelle St Sébastien Lannilis a été mis à jour le 2026-07-01 par OT PAYS DES ABERS
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