Exposition à la chapelle St Sébastien Lieu-dit Saint-Sébastien Lannilis

Informations pratiques

Lannilis

Exposition à la chapelle St Sébastien

Lieu-dit Saint-Sébastien Chapelle St Sébastien Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Exposition de peintures et peintures sur porcelaine réalisées par les artistes de l’association A La Croisée des Abers. .

Lieu-dit Saint-Sébastien Chapelle St Sébastien Lannilis 29870 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Exposition à la chapelle St Sébastien Lannilis a été mis à jour le 2026-07-01 par OT PAYS DES ABERS