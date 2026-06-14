Balade à la Ferme Ferme d’Eveil de la Chantrerie Nantes mardi 7 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-07 10:00 – 11:30

Gratuit : oui Jauge limitée à 20 personnesVisite sur inscription Tout public

En famille ou entre curieux de la nature, venez partager un moment authentique à la ferme, entre bêlements joyeux, parfums du potager et douceur sucrée de la miellerie.???? Visite proposée par Enora Trottein, animatrice nature.

Ferme d’Eveil de la Chantrerie Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 18 04 66 https://my.weezevent.com/balades-estivales-parc-de-la-chantrerie-balade-a-la-ferme



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