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Balade à la Ferme Ferme d’Eveil de la Chantrerie Nantes

Balade à la Ferme Ferme d’Eveil de la Chantrerie Nantes

Balade à la Ferme Ferme d’Eveil de la Chantrerie Nantes mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Ferme d'Eveil de la Chantrerie

Adresse : 95 Route de Gachet

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Jauge limitée à 20 personnesVisite sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-07 10:00 – 11:30
Gratuit : oui Jauge limitée à 20 personnesVisite sur inscription Tout public 

En famille ou entre curieux de la nature, venez partager un moment authentique à la ferme, entre bêlements joyeux, parfums du potager et douceur sucrée de la miellerie.???? Visite proposée par Enora Trottein, animatrice nature.

Ferme d’Eveil de la Chantrerie Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 18 04 66 https://my.weezevent.com/balades-estivales-parc-de-la-chantrerie-balade-a-la-ferme


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