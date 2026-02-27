Balade à l’Abbaye de Divielle Préchacq-les-Bains
Balade à l’Abbaye de Divielle
Parking de l’église Préchacq-les-Bains Landes
Début : 2026-11-04
fin : 2026-11-04
2026-11-04
Jean-Pierre vous guidera pour la visite de l’église Saint-Jean-Baptiste de Préchacq-les-Bains. Puis, au cours d’une promenade en sous-bois de trois kilomètres, il vous contera l’histoire de l’abbaye de Divielle.
Jean-Pierre vous guidera pour la visite de l’église Saint-Jean-Baptiste de Préchacq-les-Bains. Puis, au cours d’une promenade en sous-bois de trois kilomètres, il vous contera l’histoire de l’abbaye de Divielle. Ce sera l’occasion d’apercevoir les ruines de cet ancien monastère qui a vu partir les derniers religieux en 1932.
De retour au foyer rural, réception et exposition L’abbaye de Divielle
Réservation obligatoire à l’office de tourisme Terres de Chalosse .
Parking de l’église Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr
English : Balade à l’Abbaye de Divielle
Visit the church and see the statue of Joan of Arc, then take a 3 km walk to Divielle Abbey, where the last monks left in 1932.
