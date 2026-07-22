Balade à Loc-Envel Mémoire des landes et du bocage Loc-Envel
vendredi 14 août 2026 · Loc-Envel
Informations pratiques
Loc-Envel
Balade à Loc-Envel Mémoire des landes et du bocage
Rue des Sabotiers Loc-Envel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:30:00
fin : 2026-08-14 14:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Balade à la lisière de la forêt de Coat-an-Noz. Découvrez un environnement entre deux mondes, deux époques, un paysage façonné par les Bretons d’autrefois et habité par leurs récits. Inscription obligatoire .
Rue des Sabotiers Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71
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English :
L’événement Balade à Loc-Envel Mémoire des landes et du bocage Loc-Envel a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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