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AGENDA · Loc-Envel

Balade à Loc-Envel | Mémoire des landes et du bocage Loc-Envel

vendredi 21 août 2026 · Loc-Envel

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Rue des Sabotiers
Ville
22810 Loc-Envel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Loc-Envel

Balade à Loc-Envel | Mémoire des landes et du bocage

Rue des Sabotiers Loc-Envel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:30:00
fin : 2026-08-21 14:30:00

Date(s) :
2026-08-21

Balade à la lisière de la forêt de Coat-an-Noz. Découvrez un environnement entre deux mondes, deux époques, un paysage façonné par les Bretons d’autrefois et habité par leurs récits. Inscription obligatoire   .

Rue des Sabotiers Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71 

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English :

L’événement Balade à Loc-Envel | Mémoire des landes et du bocage Loc-Envel a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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