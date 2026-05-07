Balade à Vallet Bienvenue chez nous Parking de l’école Montendre
Balade à Vallet Bienvenue chez nous Parking de l’école Montendre samedi 29 août 2026.
Montendre
Balade à Vallet Bienvenue chez nous
Parking de l’école Les Sables Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Départ du parking de l’école pour une randonnée de 4km . Visite de l’église Saint Babylas et sa crypte, d’une propriété viticole… Verre de l’amitié à l’arrivée. Prévoir chaussures de marche, anti moustique.
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Parking de l’école Les Sables Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 28 70
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English :
Departure from the school parking lot for a 4km hike. Visit the church of Saint Babylas and its crypt, a vineyard… Glass of friendship on arrival. Bring walking shoes and mosquito repellent.
L’événement Balade à Vallet Bienvenue chez nous Montendre a été mis à jour le 2026-05-07 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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