Balade à vélo, Alliage, Olivet
Balade à vélo, Alliage, Olivet samedi 23 mai 2026.
Balade à vélo Samedi 23 mai, 14h30 Alliage Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00
Venez découvrir les chemins d’Olivet et leur biodiversité. Sur le parcours vous visiterez une exploitation maraichère BIO. Un quiz sur la biodiversité animera cette balade au grand air.
L’association L’ECOlivetaine organise pour la 4è année cette balade à vélo et vous offrira le goûter!
Rdv devant l’Alliage à 14h30
Gratuit et sur inscription au 06 42 81 91 53.
Alliage 1 rue Michel Roques Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 42 81 91 53 »}]
Balade à vélo dans les chemins d’Olivet et visite d’une exploitation maraichère BIO
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