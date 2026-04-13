Initiation BMX-Bi-cross, Domaine du Donjon, Olivet

Initiation BMX-Bi-cross Samedi 30 mai, 14h30 Domaine du Donjon Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00

Profitez des portes ouvertes du club de BMX « Olivet Bicross » pour vous initier à ce sport. L’association proposera également des courses et des démonstrations.

Essais gratuits pour tous. Prêt de matériel.

Entrée libre de 14h30 à 16h30.

Tenue adaptée obligatoire : pantalon, bras couverts et chaussures fermées.

Au domaine du Donjon

Domaine du Donjon rue de la trésorerie Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

Portes ouvertes et initiation au BMX-Bi-cross