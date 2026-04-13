Initiation BMX-Bi-cross, Domaine du Donjon, Olivet
Initiation BMX-Bi-cross, Domaine du Donjon, Olivet samedi 30 mai 2026.
Initiation BMX-Bi-cross Samedi 30 mai, 14h30 Domaine du Donjon Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00
Profitez des portes ouvertes du club de BMX « Olivet Bicross » pour vous initier à ce sport. L’association proposera également des courses et des démonstrations.
Essais gratuits pour tous. Prêt de matériel.
Entrée libre de 14h30 à 16h30.
Tenue adaptée obligatoire : pantalon, bras couverts et chaussures fermées.
Au domaine du Donjon
Domaine du Donjon rue de la trésorerie Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire
Portes ouvertes et initiation au BMX-Bi-cross
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