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Village vélo, Parking de l’hôtel de ville, Olivet

Village vélo, Parking de l’hôtel de ville, Olivet mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Parking de l'hôtel de ville

Adresse : 283 rue du général de gaulle 45160 Olivet

Ville : 45160 Olivet

Département : Loiret

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Village vélo Mercredi 13 mai, 13h30 Parking de l’hôtel de ville Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T13:30:00+02:00 – 2026-05-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-13T13:30:00+02:00 – 2026-05-13T17:30:00+02:00

Venez participer à nos ateliers autour du vélo : réparation de vélos, stand santé et stand sécurité routière vous attendent nombreux.
De 13h30 à 17h30, venez faire réparer vos vélos, par l’association 1TerreActions et profitez d’animations Vélo.
Sur le parking devant la mairie.
Gratuit et sans insciption.

Parking de l’hôtel de ville 283 rue du général de gaulle 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire
Ateliers autour du vélo

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