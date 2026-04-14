Balade à vélo au Lambon, Base de loisirs du Lambon, Prailles-la-Couarde
Balade à vélo au Lambon, Base de loisirs du Lambon, Prailles-la-Couarde jeudi 28 mai 2026.
Balade à vélo au Lambon Jeudi 28 mai, 17h00 Base de loisirs du Lambon Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T17:00:00+02:00 – 2026-05-28T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T17:00:00+02:00 – 2026-05-28T20:00:00+02:00
Un temps pour apprendre, pratiquer et échanger :
-
17 h – 18 h : atelier d’auto-réparation avec Andy
-
18 h – 19 h 30 : balade sportive en VTT
-
19 h 30 – 20 h 30 : apéritif convivial
24 participants maximum
Sur inscription
Prévoir un VTT ou un gravel (prêt possible).
Base de loisirs du Lambon Prailles-La Couarde Prailles-la-Couarde Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/Mn0xf48TbW »}]
Balade à vélo au Lambon
À voir aussi à Prailles-La Couarde (Deux-Sèvres)
- Circuit du Moulin de la Chaise Plan d’eau du Lambon Prailles-La Couarde Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Circuit des Dragonnades Prailles Prailles-La Couarde Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Base VTT du Lambon / Itinéraire vtt n°5 L’Argentière Prailles-La Couarde Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Lambon-Gros-Bois-Parking haut base de loisirs Prailles-La Couarde Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Fressines Base VTT du Lambon / Itinéraire VTT n°3 Prailles-La Couarde Deux-Sèvres 1 mai 2026