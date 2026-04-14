Les Cabrioles du Lambon, Base de loisirs du Lambon, Prailles-la-Couarde
Les Cabrioles du Lambon, Base de loisirs du Lambon, Prailles-la-Couarde dimanche 31 mai 2026.
Les Cabrioles du Lambon Dimanche 31 mai, 07h30 Base de loisirs du Lambon Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T07:30:00+02:00 – 2026-05-31T14:30:00+02:00
Fin : 2026-05-31T07:30:00+02:00 – 2026-05-31T14:30:00+02:00
Sortie VTT et randonnée pédestre au départ de la Base de Loisirs du Lambon (organisé par le Club Cyclo tourisme Cellois)
Base de loisirs du Lambon Prailles-La Couarde Prailles-la-Couarde Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Sortie VTT et randonnée pédestre
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