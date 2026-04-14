Balade à vélo avec le Dérailleur, Maison de Quartier La Bottière, Nantes

Balade à vélo avec le Dérailleur Dimanche 19 avril, 14h00 Maison de Quartier La Bottière Loire-Atlantique

Inscription par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Organisée par et pour les femmes et les minorités de genre, cette balade à vélo proposée par le Dérailleur est ouverte à tous.tes

Circuit tout public :

> 14h30 : départ de la maison de quartier de la Bottière

> Ravitaillement poétique avec la librairie Marguerite à la Moutonnerie

> 16h30 : Arrivée et visite de l’expo à Cosmopolis

Cette ballade est proposée dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Maison de Quartier La Bottière 147 route de Sainte Luce 44300 NANTES Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549 [{« type »: « email », « value »: « derailleur@zaclys.net »}] [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/femmes-velo-liberte/ »}]

Balade à vélo de la Maison de Quartier Bottière jusqu’à l’espace Cosmopolis