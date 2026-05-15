Balade à vélo Baiona’vélo, du port à l’océan Devant Bicicletta Bayonne
Balade à vélo Baiona’vélo, du port à l’océan Devant Bicicletta Bayonne mercredi 5 août 2026.
Bayonne
Balade à vélo Baiona’vélo, du port à l’océan
Devant Bicicletta 4 Rue Maubec Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-05 12:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Et si vous sortiez la tête du guidon pour suivre les embruns marins qui vous appellent au loin ?
Au programme de cette rando vélo voyage sur les traces du port de Bayonne, descente du fleuve jusqu’à l’océan, sans oublier l’un des plus beaux points de vue sur le centre historique de la ville ! Une visite unique à vous en faire perdre les pédales… .
Devant Bicicletta 4 Rue Maubec Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Balade à vélo Baiona’vélo, du port à l’océan
L’événement Balade à vélo Baiona’vélo, du port à l’océan Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
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