Informations pratiques

Chauffailles

Balade à vélo bocages et panoramas

Chauffailles Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Partez avec nous à la découverte du Brionnais secret lors de notre sortie guidée Bocage et panoramas . Au départ de Chauffailles, cette balade à vélo à assistance électrique vous emmène à travers les routes bocagères et jusqu’à des points de vue à couper le souffle sur la Bourgogne du Sud. Accessible à tous grâce à l’assistance électrique du RaymonTourray, ce parcours convient aussi bien aux familles qu’aux amoureux de nature en quête d’une échappée douce.

En chemin, une pause vous permettra de contempler le paysage et de découvrir un peu de l’histoire du territoire. Casque, antivol et vélo inclus, il ne vous reste qu’à profiter du moment.

Au départ du camping. Places limitées, réservation obligatoire. Une invitation à ralentir, le temps d’une matinée, au cœur du patrimoine roman Brionnais. .

Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 32 87 17 lescapadebrionnaises@gmail.com

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English : Balade à vélo bocages et panoramas

L’événement Balade à vélo bocages et panoramas Chauffailles a été mis à jour le 2026-08-03 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais