Balade à vélo Maison de l’eau Jû-Belloc

Jû-Belloc

Balade à vélo

Maison de l’eau JU-BELLOC Jû-Belloc Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 09:30:00

fin : 2026-06-10 12:00:00

Date(s) :

2026-06-10

L’écocentre Pierre et Terre vous propose de venir profiter d’une balade à vélo en familles au bord de l’eau et de découvrir la faune et la flore aquatique avec Julianne.

Des vélos vous seront mis à disposition sur place.

Un covoiturage est proposé à l’écocentre à 9h10.

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Maison de l’eau JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 5 62 08 35 98 pierreetterre.communication@orange.fr

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English :

The Pierre et Terre ecocenter invites you to enjoy a family bike ride along the water’s edge and discover the aquatic flora and fauna with Julianne.

Bikes will be available on site.

Car pooling is available at the ecocenter at 9:10 am.

L’événement Balade à vélo Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65