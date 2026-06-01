Balade à vélo Maison de l’eau Jû-Belloc
Balade à vélo Maison de l’eau Jû-Belloc mercredi 10 juin 2026.
Jû-Belloc
Balade à vélo
Maison de l’eau JU-BELLOC Jû-Belloc Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 09:30:00
fin : 2026-06-10 12:00:00
Date(s) :
2026-06-10
L’écocentre Pierre et Terre vous propose de venir profiter d’une balade à vélo en familles au bord de l’eau et de découvrir la faune et la flore aquatique avec Julianne.
Des vélos vous seront mis à disposition sur place.
Un covoiturage est proposé à l’écocentre à 9h10.
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Maison de l’eau JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 5 62 08 35 98 pierreetterre.communication@orange.fr
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English :
The Pierre et Terre ecocenter invites you to enjoy a family bike ride along the water’s edge and discover the aquatic flora and fauna with Julianne.
Bikes will be available on site.
Car pooling is available at the ecocenter at 9:10 am.
L’événement Balade à vélo Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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