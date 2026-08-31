Balade à vélo Le patrimoine industriel Office de tourisme de Montbéliard Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Balade à vélo Le patrimoine industriel

Office de tourisme de Montbéliard 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

De Colombier-Fontaine à Voujeaucourt, en passant par Étouvans et Dampierre-sur-Doubs, cette balade à vélo vous emmène sur les traces du patrimoine industriel du Pays de Montbéliard.

Sur un circuit de 21 km, découvrez au fil des kilomètres les lieux et les paysages qui témoignent de l’histoire industrielle du territoire.

En partenariat avec l’association VéloCité.

Manifestation sous réserve de conditions météorologiques favorables. .

Office de tourisme de Montbéliard 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : Balade à vélo Le patrimoine industriel

L’événement Balade à vélo Le patrimoine industriel Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD