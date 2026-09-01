Exposition Jour sur la Nuit Le Pavillon des sciences Montbéliard
lundi 14 septembre 2026 · Le Pavillon des sciences · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Exposition Jour sur la Nuit
Le Pavillon des sciences Impasse de la Presqu’Île Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14
fin : 2027-03-07
Date(s) :
2026-09-14
La nuit fascine, interroge et parfois inquiète, pourtant elle mérite qu’on prenne le temps de l’observer, de l’écouter et de la comprendre.
Découvrez les nuits du monde, les adaptations des animaux nocturnes, les astres du ciel à travers de nombreuses manipulations.
Une exploration immersive qui mêle sciences, nature, culture et imaginaire pour protéger nos nuits.
Une exposition conçue par Eurêka Chambéry.
À partir de 8 ans .
Le Pavillon des sciences Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21
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English : Exposition Jour sur la Nuit au Pavillon des Sciences
L’événement Exposition Jour sur la Nuit Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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