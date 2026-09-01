Informations pratiques

Montbéliard

Soirée théâtre-débat Radicale parler du cancer de la prostate autrement

Rue Jules Massenet Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 19:00:00

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

Et si on pouvait parler du cancer de la prostate avec humour, sensibilité et sans tabou ?

Découvrez Radicale , une pièce de théâtre écrite et mise en scène par David Friszman, qui raconte avec délicatesse le parcours de Paul, 52 ans, confronté au diagnostic d’un cancer de la prostate, à l’opération et au difficile retour à une vie d’après .

À travers le parcours de Paul, Radicale questionne la masculinité, la maladie, la vie de couple, les bouleversements liés aux traitements et la manière de se reconstruire après l’épreuve.

À l’issue de la représentation, le public pourra échanger avec des professionnels de santé médecins urologues, oncologues et radiothérapeutes.

Ce temps d’échange permettra d’aborder librement les questions liées au cancer de la prostate et, plus largement, aux cancers masculins, dans un esprit de dialogue et de prévention.

Une soirée ouverte à tous à partir de 12 ans, que vous soyez patient, proche, professionnel de santé ou simplement curieux d’en savoir plus.

Entrée gratuite inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles. .

Rue Jules Massenet Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 98 31 60 communication@hnfc.fr

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English : Soirée théâtre-débat Radicale parler du cancer de la prostate autrement

L’événement Soirée théâtre-débat Radicale parler du cancer de la prostate autrement Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD