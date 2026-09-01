L’orgue remarquable de l’église Saint-Maimboeuf Eglise St-Maimboeuf Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

L’orgue remarquable de l’église Saint-Maimboeuf

Eglise St-Maimboeuf 1 Parvis Jean Flory Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Laissez-vous conter l’histoire de l’orgue remarquable de l’église de Saint-Maimboeuf lors d’une visite mêlant patrimoine et musique.

L’organiste Gautier Petrowsky vous fera découvrir les qualités et les particularités de cet instrument, conçu par un facteur vosgien et orné d’un dessin imaginé par un sculpteur colmarien.

En parallèle, une guide-conférencière vous dévoilera l’histoire de l’édifice. Une découverte proposée en partenariat avec la paroisse Saint-Paul. .

Eglise St-Maimboeuf 1 Parvis Jean Flory Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : L’orgue remarquable de l’église Saint-Maimboeuf

L’événement L’orgue remarquable de l’église Saint-Maimboeuf Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD